Резкое подорожание и дефицит. Украинцы массово скупают медицинские маски

Медицинские маски в аптеках уже редкость. Скупив их и узнав о введении карантина, украинцы бросились скупать антисептики, марлевые повязки и самые необходимые продукты питания. Еще месяц назад литр антисептика стоил меньше 200 грн, и теперь за него просят почти 550 грн.

В конце января медицинские маски продавали по 1,5 грн за штуку, сейчас они подорожали до 20 грн и почти исчезли с полок аптек. Большинство масок импортируют, а когда вирус разгулялся миром — страны запретили экспорт. В Украинском институте будущего успокаивают, что никаких оснований для ажиотажа нет. У нас достаточные запасы всех продуктов, поэтому дефицита не будет. Детали в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.