Резкое подорожание топлива в Украине: сколько сейчас стоит бензин
В Украине наблюдается резкое подорожание топлива. На некоторых заправках бензин увеличился в цене на 40 коп.
А-95, например, стоит в среднем 24,50 грн за литр. За дизельное топливо просят в среднем 23,50 грн за литр.
Цены на топливо в Украине с начала июля заметно выросли. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива подорожала на 40-50 коп за литр.
Специалист по государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев подчеркнул, что такое резкое подорожание является причиной нескольких факторов.
2020-07-17
Теги: Бензин, Дизельне пальне, Цены на бензин