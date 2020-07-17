Резкое подорожание топлива в Украине: сколько сейчас стоит бензин

В Украине наблюдается резкое подорожание топлива. На некоторых заправках бензин увеличился в цене на 40 коп.

А-95, например, стоит в среднем 24,50 грн за литр. За дизельное топливо просят в среднем 23,50 грн за литр.

Цены на топливо в Украине с начала июля заметно выросли. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива подорожала на 40-50 коп за литр.

Специалист по государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев подчеркнул, что такое резкое подорожание является причиной нескольких факторов.