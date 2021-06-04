Разноцветные и футуристические: в Украине изготавливают накладки на протезы
В Украине производят косметические накладки на протезы, благодаря которым люди, которые потеряли конечности, могут самовыражаться.
Автор проекта — Алексей Набоков, на идею его натолкнули увиденные накладки, изготовленные в США.
Теперь можно не только имитировать утраченную ногу, но и сделать протез разных цветов и самых разнообразных дизайнов — футуристические, сказочные, по мотивам фильмов.
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В Украине такие протезы востребованы, считает инициатор, ведь есть военные, которые потеряли конечности, немало и гражданских с подобными проблемами.
Еще эта потребность обусловлена тем, что в стране пока довольно нездоровое отношение к людям с инвалидностью.
Протезирование в Украине
За время войны на Востоке Украины ряд украинских военнослужащих потеряли конечности.
Им помогают в Харьковском научно-исследовательском институте протезирования.
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