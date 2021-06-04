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Разноцветные и футуристические: в Украине изготавливают накладки на протезы

В Украине производят косметические накладки на протезы, благодаря которым люди, которые потеряли конечности, могут самовыражаться.

Автор проекта — Алексей Набоков, на идею его натолкнули увиденные накладки, изготовленные в США.

Теперь можно не только имитировать утраченную ногу, но и сделать протез разных цветов и самых разнообразных дизайнов — футуристические, сказочные, по мотивам фильмов.

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В Украине такие протезы востребованы, считает инициатор, ведь есть военные, которые потеряли конечности, немало и гражданских с подобными проблемами.

Еще эта потребность обусловлена ​​тем, что в стране пока довольно нездоровое отношение к людям с инвалидностью.

Протезирование в Украине

За время войны на Востоке Украины ряд украинских военнослужащих потеряли конечности.

Им помогают в Харьковском научно-исследовательском институте протезирования.

Подробнее о протезировании в Украине читайте на Фактах ICTV.

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