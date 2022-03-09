Делают невозможное в экстремальных условиях: как работает АЭС сегодня

Уже на этой неделе украинскую энергосистему могут присоединить к европейской. Это исторический момент, к которому мы шли 25 лет.

Сейчас это еще и вопрос нашей энергобезопасности, ведь захватчики намеренно стреляют по электростанциям, чтобы оставить нас без света. После объединения Европа в случае аварий сможет срочно поставлять нам электроэнергию.

— Мы не можем позволить себе объединение назад с энергосистемами захватчиков, начавших войну с нашей Родиной. Мы подписали приказ об отказе в присоединении к энергосети российских оккупантов, — сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Европейский комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон отметила, что Украина нуждается в помощи в энергетическом секторе, чтобы справиться с вторжением России.

Поэтому объединение с Европой станет настоящей победой на энергетическом фронте. Рубильник никогда больше не будет в руках Кремля. И несмотря на преднамеренную атаку агрессорами наших электростанций, у нас будет свет.

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