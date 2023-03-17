Делают сито из вражеской техники! Как Запорожскую ТРО тренируют по стандартам НАТО

Более года назад они по собственной воле покинули дома и мирные профессии, чтобы стремительно овладеть разными образцами оружия: от советских до натовских.

У добровольцев, защищающих Запорожское направление, почти нет свободного времени для отдыха, потому что постоянно совершенствуют милитарное мастерство. Интенсивность обучения – сверхвысокое, да и результат, говорят офицеры, всегда перед глазами.

Четкие команды офицеров и громкая автоматная стрельба. Прифронтовой запорожский полигон – условная зона боев, где все средства хороши.

Во вкопанные на поле макеты вражеской брони умело попадает бывший строитель, а ныне командир расчета на псевдо Кот. Скромно отмечает, что это оружие овладел еще не в совершенстве. Его собрат, так же доброволец и бывший строитель на псевдо Койот управляется уже с оружием НАТО – мощным и безотказным Browning.

Офицеры утверждают, что эти маневры проводят для слаженной боевой работы подразделений. Вроде стандартов НАТО. Всю подготовку транслируют онлайн из коптера в штаб.

Воины упорно тренируются, чтобы освободить свои дома. Говорят, им нужна только победа.

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