Работа без договора в Украине: как вернуть деньги и куда обращаться

Неофициальное трудоустройство — враг экономики Украины. Уклоняются от налогов как работники, так и работодатели. Однако когда зарплату в конверте перестают выдавать — украинцы начинают искать поддержку у государства.

Факты ICTV узнали, как недобросовестные работодатели оставляют своих сотрудников без заработной платы и куда бежать, если трудовой договор не заключали, а деньги вернуть хочется.

Зарплата в конверте — не редкость в нашей стране. Пока выплачивают — украинцы молчат, но когда работодатель нарушает права — защиты ждать неоткуда. Типичный пример привела бывшая официантка ресторана Хлебный.

Даша Безлюдная в соцсети рассказала, что ее уволили и лишили зарплаты за 35 смен — более 17 тыс. грн. Ее работодатели утверждают, что это произошло из-за кражи.

В Хлебном была условная программа лояльности: работникам разрешали брать выпечку почти по себестоимости — но только для себя. Из-за пандемии всех работников попросили не злоупотреблять этим. Однако Даша о правиле слышала впервые, поэтому угостила своих подруг выпечкой, взяв ее на свое имя со скидкой.

— Вы пригласили целую компанию подружек и нарушили это правило. Мы расцениваем это как воровство, за что вас и уволили. Компания не выплачивает зарплату только в двух случаях: воровства и откатов, — отметила владелица Хлебного.

Так объяснила позицию заведения его руководитель. Девушка утверждает, что обворовывать Хлебный она точно не планировала. Однако решение о своем увольнении оставляет за работодателем: девушка готова была уйти без скандала, главное — чтобы выплатили деньги, заработанные за два месяца.

— Мне менеджер сказал, что ничего не выплатят. Он дал мне номер руководителя, она меня 11 минут обвиняла в краже, совершенно не слышала мои слова. Затем связался уже с ней мой отец. С ним она уже разговаривала нормально — не так, как со мной, — рассказала Даша Безлюдная.

Фактически Хлебный ничего не обязан Даше, ведь девушка не была официально трудоустроена. Однако невыплаченные зарплаты обошлись заведению оскверненной репутацией, а потому, что Даша таки планирует вернуть заработанное — Хлебный может пострадать еще сильнее.

— Они могут получить из-за этого огромные проблемы с налоговыми органами и Гострудом, потому что если человек работает два месяца без оформления — это огромные штрафы. На одного неоформленного сотрудника штраф может достигать полумиллиона гривен, — отметила предприниматель Олеся Астафиева.

Похожая история произошла с франшизой Куры-гриль. Из-за долгов предприятия работникам задерживали зарплаты более двух месяцев. Однако после вынужденного закрытия франшизы девять работников остались ни с чем, поскольку трудоустроились неофициально.

— Половина коллектива подписала трудовые договоры, но они были подписаны без даты, то есть на случай проверки мы ставим дату задним числом. Половина принесла свои документы, но не оформляли. Периодически задавали этот вопрос, но они всячески его избегали, — рассказала экс-администратор заведения Алина Добропих.

На попытки вернуть заработанное, работники слышали только пустые обещания. Экс-администратор заведения начала действовать решительно и подвергла огласке недобросовестность руководства заведения, на что получила лишь оскорбления и угрозы.

С Фактами ICTV ни одна из обладательниц горе-франшизы общаться не захотела. В таких неприятных ситуациях рискует оказаться каждый неофициально трудоустроенный работник. Адвокаты же советуют: если так случилось, прежде всего пишите заявление в управление Гоструда, а затем обращайтесь в суд с иском на работодателя.

Юристы рекомендуют заключать трудовой договор, чтобы избежать судебной волокиты и потерянных нервов — это не только обеспечит трудовой стаж, который будет кормить вас в будущем, но и защитит в случае неприятной ситуации с работодателем.

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