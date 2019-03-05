Работа для бездомных в Чехии: кем работают в социальном проекте

На них смотрят как на прокаженных. Но если дать таким людям шанс, они снова смогут жить нормально и социализироваться. Так в Праге уже 7 лет работает социальный проект Прагулик, который пробщает бездомных к различной работе – в частности, и к проведению экскурсий. За время работы инициативы через гидов-бездомных прошло более 60 тыс. туристов.

Маршрут экскурсии – места, где человек бродяжничал 12 лет. История его жизни поражает, ведь она не похожа на классические истории бездомных. Иржи имеет высшее образование Чешского техуниверситета и имел свою фирму. Но потом, из-за стресса, начал выпивать.

Сейчас Иржи в очках, седая борода, чистая одежда. Сложно поверить, что всего год назад этот человек жил на улице.

Он пытался жить в общежитиях, искать подработки – но тщетно. Все деньги шли на алкоголь. Так продолжалось несколько лет. Пока, просто на улице, к нему не подошла одна девушка и предложила работу.

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Тереза ​​- основатель проекта Прагулик, который и организовывает экскурсии. Идея появилась еще 7 лет назад. Когда студенческий проект за эти годы превратился в социальный бизнес, который сейчас помогает многим чешским бездомным.

Жизнь на улице заставляла научиться выживать, но сейчас это все позади. Благодаря проекту, человек общается с людьми и имеет шанс подзаработать денег. За каждый из таких туров, человек получает фиксированную ставку в 350 крон, а это примерно 400 грн.

Иржи хоть и с восторгом вспоминает годы, проведенные на улице, возвращаться к такой жизни не хочет. На заработанные деньги мужчина взял в аренду небольшой домик в Праге и скоро планирует переехать жить туда.

К слову, главное оружие – ум и рассудительность: работа украинцев в полиции Израиля.

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