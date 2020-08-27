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Работа для молодежи и сохранения деревьев. Как работает ПКПФ-Украина

Понинковская картонно-бумажная фабрика в Хмельницкой области имеет историю более 200 лет, которая доказывает, что в сложные времена можно работать, обеспечивая работой более 960 семей и поддерживать экономику.

Ответственность бизнеса — это тренд и Понинковской бумажнойфабрики, которая вносит свой вклад в хранение лесов Украины, за год переработала около 96 000 тонн макулатуры. И масштабно реконструирует очистные сооружения.

По состоянию на 1 июля было вложено на реконструкцию очистных сооружений около 9 млн. грн. За прошлый год фабрика уплатила более 130 млн налогов. Выплаты налогов фабрики в местный бюджет составляют практически 40% бюджета поселка.

Николаев готовится вернуть славу города кораблестроения. Завод Океан после смены собственника наращивает объемы производства.

Сейчас здесь строят баржи, модернизируют и ремонтируют суда, изготавливают мосты. Квалифицированные работники начали возвращаться домой с иностранных верфей, где они работали в годы упадка украинского судостроения.

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