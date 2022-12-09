Работа генераторов и эмбарго на нефть: как это повлияет на стоимость топлива

Массовый переход на генераторы увеличил спрос на бензин и дизель на 20%. Синхронно выросли и цены на горючее, примерно на 2 гривны за последние две недели. Но причина удорожания – не только повышенный спрос, но и напряженная ситуация в Европе из-за введения эмбарго на российскую нефть.

Генераторами питают маленькие киоски, заводы и даже многоэтажки. Чтобы выжить в условиях постоянных отключений электроэнергии. Не удивительно, что спрос на горючее тоже возрос.

На пике спрос на горючее был во время блекаута. Украинцы снова увидели на некоторых стелах АЗС нули и очереди на заправках.

Но наши компании начали активно увеличивать импорт. Сейчас на АЗС ни очередей, ни нулей. Но горючее – стало дороже.

Подорожал бензин и дизель не только из-за повышенного спроса. Заправки и сами работают при отключениях света на генераторах. А это дополнительные расходы, закладываемые в цену горючего.

Но главная причина подорожания бензина и дизеля – усложненный импорт. Сейчас в Европе, откуда мы завозим горючее, ситуация тоже напряженная. Ведь с 5 декабря заработало эмбарго на российскую нефть.

Но кризиса, который был весной и летом – уже не будет, уверяют игроки рынка. Наши операторы научились работать в экстремальных условиях. Так что людей просят не паниковать и не создавать лишнего ажиотажа.

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