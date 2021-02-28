Работа IT в Украине. Как ищут сотрудников в Запорожье

На сцене выступления IT-профи, а рядом менеджеры десятков ведущих компаний, предлагающих привлекательные перспективе и очень приличные зарплаты. В Запорожье айтишники взялись искать талантливые кадры для своих растущих фирм всех желающих.

В коворкинг в центре где Евроассоциация программной инженерии устроили первый в стране IT-ярмарок вакансий, туда пришло много желающих. Правда, большинство пока далеки от цифровой индустрии, но стремятся себя там испытать. А еще многие студенты.

Рынок IT, говорят эксперты, почти наиболее стремительно развивается в настоящее время по всему миру. Правда, это не только написание компьютерных программ и мобильных приложений. Здесь, говорят, найдется место и для менеджеров по продажам, и для офисных работников.

А еще, говорят айтишники — эта сфера хороша для тех людей, которые мечтают кардинально изменить свою жизнь. Как, например, 26-летний Сергей. Когда-то он спасал людей на берегу океана в Соединенных Штатах, и уже год развивает украинскую IT-индустрию.

Свою первую IT-ярмарку вакансий, которая имела цель не только поиск всеукраинских компаний перспективных кадров и собеседования, но и налаживания коммуникации между ними, организаторы считают — удачным. Следующий, вероятно, вскоре состоится в соседнем Днепре.

Истории украинцев, переехавших в Кремниевую долину

Украинцы всегда славились своей изобретательностью и высоким уровнем профессионализма. Не зря сейчас иностранные компании привлекают к работе наших программистов и IT-специалистов.

У многих IT-специалистов есть так называемая американская мечта — строить свой бизнес в Кремниевой долине. Это регион в штате Калифорния, в котором сосредоточилось много высокотехнических компаний, в частности Apple Inc., Google, eBay, Yahoo!

Мы собрали несколько историй украинцев, которые переехали в Америку и обосновались в Кремниевой долине. Что подвигло на переезд и как им работается в IT-столицы мира, читайте в нашем материале.

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