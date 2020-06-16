Работа кинотеатров после карантина: какие будут ограничения и изменятся ли цены

Кинотеатры могут открыть со 2 июля. До сих пор это было невозможно из-за эпидситуации. Если кинозалы заработают, то по новым правилам.

Зрителей рассадят на расстояние полтора метра — через одно кресло и через ряд; все должны быть обязательно в масках; и неизвестно, будут ли продавать еду. Также не стоит ожидать громких мировых премьер — их преимущественно перенесли на осень. Зато можно будет посмотреть фильмы, которые уже стали классикой.

Кинотеатры посчитали, что так кинозал будет заполнен только на 30%. На цену билета это не повлияет. Поэтому, кинотеатрам принесет немалые убытки.

Чтобы предотвратить скопление людей и успеть продезинфицировать зал, перерывы между сеансами увеличатся.

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По новым карантинным правилам могут заработать и театры, но дата их даже возможного открытия еще неизвестна.

Как театральные залы могут выглядеть после пандемии наглядно показал драм-театр Берлинер ансамбль. Чтобы сохранить дистанцию ​​между зрителями, там демонтировали 500 сидений из 700. Чего не сделаешь, чтобы таки открыть двери для зрителей. Правда, не факт, что заработают все. Например, легендарный лондонский театр Глобус после карантина может и вовсе не открыться. Учреждение имеет катастрофические финансовые убытки. Без вмешательства государства театр просто не доживет до снятия карантина.

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине с 15 июня в стране не открыли кинотеатры. Такое решение приняло правительство, отчитываются в Минздраве.

Кабмин рассматривает возможность открытия кинотеатров на последнем этапе снятия карантина, но с ограничением заполнения мест в зале на треть, рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.

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