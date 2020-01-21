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Факты / Видео / Мир

Работа, реабилитация и cоцподдержка: как живут ветераны войны в Хорватии

Почти полмиллиона людей со статусом участников войны – это десятая часть населения всей Хорватии.

В этой балканской стране, которая уже является членом Евросоюза, и где война завершилась 25 лет назад, до сих пор испытывают ее последствия.

Наши коллеги с Радио Свобода подготовили серию сюжетов о том, как хорваты пытаются вернуть свое государство в полноценное мирную жизнь. Поэтому могут ли мирно жить те, кто вчера держал в руках оружие – смотрите в материале.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Ветеран Хаб помогает бойцам привыкнуть к мирной жизни.

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