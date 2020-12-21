Работа в колл-центре: какая заработная плата и особенности трудоустройства

Из-за карантина выходного дня Украина снова оказалась на пике безработицы. Сейчас более 420 тыс. украинцев в поисках работы.

Большинство вынуждены менять отрасль, вакансий особенно уменьшилось в сфере обслуживания и развлечений.

Вызвать такси, купить онлайн, получить консультацию Минздрава — по этим и многими другими услугами мы часто обращаемся на горячую линию.

Артем принимает от семидесяти до двухсот звонков в день в колл-центре. Парень работает в компании, которая предоставляет услуги различным проектам и бизнесам. В частности, когда вы звоните на горячую линию Минздрава, трубку поднять может и Артем.

Для начала все будущие сотрудники проходят обучение. Оно может длиться от дня до одной недели, в зависимости от объема и сложности информации. Артем говорит, что в основном освоить новую профессию нетрудно. А ответы и инструкции всегда есть под рукой.

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Сперва все проходят тренинг. Они учатся, как общаться с клиентом, в частности реагировать на беспокойных или конфликтных людей. Кроме того, первые разговоры новичков прослушиваются администрацией, за ними могут закрепить человека, который будет сидеть рядом и помогать в работе.

Для работы оператором колл-центра обычно не требуется специальное образование. Берут даже школьников, если их родители дают согласие. Но есть и более сложные проекты, для которых ищут более подготовленных специалистов

Средняя заработная плата у новичков достигает 8 тыс. грн. В Киеве — в среднем предлагают 13 тыс. грн, в Днепре — 12 тыс. грн, меньше в Херсоне — 8 тыс. грн.

Вакансий по состоянию на середину декабря на разных сайтах — от 700 до более тысячи. Работодатели предлагают выгодные условия, бонусы, обучение иностранным языкам.

Базовые навыки, которыми должен обладать будущий работник колл-центра — это грамотная речь и дикция, коммуникабельность, терпеливость, умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях. График можно выбрать под себя: работать пять дней или, например, только на выходных. А еще внутри компании можно подняться по карьерной лестнице в том-лидеры, маркетологи, менеджеры или тренера.

С начала пандемии коронавируса в Украине 10% предпринимателей малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства и вскоре уйдут из бизнеса, поэтому правительство Украины продолжать оказание поддержки.

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