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Работа за границей: как не стать жертвой мошеннических фирм по трудоустройству

Работа за полторы тысячи евро в месяц. Германия, Нидерланды, Чехия – все легально. Только заплатите 500 евро. Таких объявлений сотни. И тысячи людей соблазняются на такие вакансии. И остаются и без денег, и без работы. Около 18% украинских работников сталкивались с мошенниками. Ежегодно это несколько сотен тысяч человек.

Если у вас нет денег, мы вас профинансируем. Вы после возвращаете со своей заработной платы.

Это типичный обман. Вы не получите работы и еще залезаете в долги. А еще уверяют, что легально вы сможете работать по биометрическому паспорту. Это открытое мошенничество.

Более ужасная вещь, когда человеку предлагают еще и получить нелегальные документы иностранных государств – ID-карты. Это уже подделка документов и человека могут приговорить к заключению.

Большинство мошенников имеют лицензию на работу.

Однако даже чиновники признают, что механизм лицензирования – не эффективен.

Поэтому специалисты советуют защищать себя самим. Внимательно читайте документы. Помните – настоящему посреднику платят работодатели, которым он ищет работников, а не вы.

Изучайте законодательство стран, куда отправляетесь. Например, чешскую рабочую визу получить можно только в Украине.

Если вам кто-то обещает, что давайте мы выезжаем в Чехию, а там все оформим. То будьте уверены, что это мошенники.

Факты ICTV ранее писали о том, что Чехия изменила правила выдачи рабочих карт украинцам.

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