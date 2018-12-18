Роковый 2019: прогноз для Украины и мира в год Желтой Свиньи

Мир-2019 пока вызывает мало оптимизма – волна протестов распространится по всей Европе, Великобритания поставит финальную точку в разводе с ЕС, Италия окажется на грани финансового кризиса, зато Индию ждет экономический расцвет и внутренний валовой продукт на уровне ВВП Великобритании. По прогнозам украинских и иностранных экспертов везде и дальше будет царить неопределенность и напряжение.

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Для Украины 2019 будет тоже решающий. Ее дальнейший курс определять президентские и парламентские выборы. Украинцам главное не допустить к власти реваншистов, по мнению Святослава Вакарчука страна должна выбрать совсем новые лица, способные сломать систему. Но о своем участии в президентской гонке Вакарчук говорит завуалировано.

Но, несмотря на выборы, экономика страны будет расти. Прогноз 3%, если правительство не будет мешать бизнесу и бороться с контрабандой и черными рынками.

По российской агрессии эксперты осторожны, но наступления Кремля не исключают. Москва продолжает взимать технику на границу с Украиной и в оккупированный Крым.

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Опубликовано Декабрь, 18 в 17:59



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