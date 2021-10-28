Годовщина расстрелов в Сандармохе: как советские палачи уничтожили украинскую элиту

Там, где Россия – там кровь, война, убийства невинных – это свидетельствуют не только сегодняшние действия Москвы в мире и в Украине – так было всегда. Вряд ли у Кремля есть страницы истории, не запятнанные кровью. Они предпочли бы их спрятать и забыть, но человеческую память не засекретишь. Сегодня вспоминаем Сандармох – лесное урочище в Карелии, где во время сталинского Большого террора 1937-1938 годов были убиты и похоронены тысячи людей.

Среди них литературно-художественное поколение 20-х – начала 30-х. Их назвали Расстрелянным возрождением — это украинцы лидеры мнений, которые подарили мировые высокохудожественные произведения в литературе, живописи, музыке, театре и были уничтожены тоталитарным сталинским режимом.

Более полутора тысяч километров от Киева. Северо-западная часть России, республика Карелия, граничащая с Финляндией. Именно здесь расположено урочище Сандармох, один из символов Большого террора.

Только с 27 октября по 4 ноября 1937 года в Сандармохе прихвостные сталинского режима без суда расстреляли 1 111 заключенных концлагеря на Соловках. Среди первых этапированных было 165 украинцев – селяне, священники, писатели, ученые, художники и политики.

— Их считали социально опасными элементами для сталинской большевистской власти. Они были противниками системы. Потому что они были свободными людьми, – рассказывает глава правления международного объединения Соловецкое братство Георгий Лукьянчук.

С основателем нового украинского театра Лесем Курбасом тоже расправились в том урочище. Рядом пали драматург Николай Кулиш, поэт и переводчик Николай Зеров, прозаик Валерьян Пидмогильный, министр образования УНР, писатель Антин Крушельницкий, у которого в 30-х годах убили всю семью. В учебниках истории замученных назовут Расстрелянным возрождением.

Капитан госбезопасности Матвеев, руководивший операцией лично, расстреливал по 200 пленников ежедневно. Людей, как товар, делили на партии. Первая попыталась убежать, это палачей разозлило.

Палачов впоследствии постигла судьба жертв – их расстреляли. Лишь главный исполнитель Матвеев скончался собственной смертью. Правда о преступлении открылась только 60 лет спустя. В 1997 году российский исследователь Юрий Дмитриев нашел сначала архивы, а затем и могилы.

С тех пор, как Россия развязала против Украины войну, наши делегации не ездят в Сандармох, а Кремль в который раз пытается перекрутить историю.

— Сегодня российские власти делают все возможное, чтобы представить это место, как место расстрела финнами во время Второй мировой войны советских военнопленных, — говорит научная сотрудница Украинского института национальной памяти Леся Бондарук.

Именно поэтому декоммунизация и принятый еще в 2015-м закон об осуждении тоталитарных режимов — это не формальность и не каприз, это напоминание о настоящем лице Советского Союза.

— Когда говорят о каких-то братских отношениях, любви к советскому образу жизни, вспоминая какое-то мороженое. Тогда одни сидели, а другие на свободе ждали, когда сядут, — говорит Лукьянчук.

Последствия Большого террора, ученые уверены, мы пожинаем и сегодня, хоть и прошло более 80 лет.

За Большой террор никто не наказан. И хотя заказчики и исполнители давно на том свете, да и государства такого уже не существует, преступления против человечности срока давности не имеют.

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