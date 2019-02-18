Годовщина расстрелов на Майдане: сегодня поминают Небесную сотню

Ровно 5 лет назад во время Революции достоинства начались трагические дни. 18 февраля 2014 тысячи митингующих отправились шествием к Парламенту, требуя возвращения Конституции 2004 года, но правоохранители пытались их остановить – произошли кровавые столкновения.

В период с 18 по 20 февраля погибли более сотни активистов – с тех пор их называют Небесной сотней.

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Почтение памяти погибших майдановцев началось сегодня утром в центре Киева. На 5 годовщину трагедии Майдана на аллее Героев Небесной сотни появились десятки бумажных ангелов, как символы душ погибших майдановцев.

Кроме собратьев и родственников погибших активистов вспомнить об их подвиге пришли ученики столичных школ.

Сегодня в 19 часов в Михайловском Златоверхом состоится молебен за героев, а затем шествие памяти.

К слову, Факты ICTV рассказывали о расстрелы на Майдане: 5 лет от начала кровавых дней Революции достоинства.

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