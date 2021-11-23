Роль РФ в миграционном кризисе: на границе с Польшей заметили российского депутата из правящей партии

В последнее время появляется все больше доказательств того, что за миграционным кризисом на границе между Польшей и Беларусью стоит Россия.

Так, на пограничном пункте в Брузгах был замечен российский политик Виталий Милонов – депутат Госдумы РФ из правящей партии Единая Россия.

Он обвинил Польшу и остальные западные страны в провоцировании кризиса, агрессии и отсутствии человечности.

Между тем, поддерживаемый Кремлем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что не хочет конфронтации с Польшей, что может привести к войне. Лукашенко потребовал, чтобы Германия создала гуманитарный коридор и пропустила на свою территорию мигрантов. Однако в Берлине отказались это делать.

С начала года в Германию из Беларуси и так въехали более 10 тыс. нелегалов.

Европейский Союз готов помочь только в возвращении мигрантов домой.

– Обычно мы не комментируем то, что говорит господин Лукашенко, потому что в большинстве своем оно не имеет ничего общего с реальностью. Но мы очень четко заявили, какой может быть помощь ЕС в решении искусственно созданного пограничного кризиса. Мы можем помочь в безопасной репатриации людей, застрявших в Беларуси, — подчеркнул Петер Стано, представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился в начале ноября, когда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались штурмовать границу. В связи с этим польские власти объявили о боевой готовности.

Попытки нелегальных мигрантов прорваться в ЕС через границу Польши в последние недели повторялись неоднократно. В частности, 14 ноября сообщалось, что белорусские силовики готовят нелегалов к масштабной попытке прорыва польской границы.

Как отметил премьер Польши Матеуш Моравецкий, страна готова к ужесточению санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса. В частности, могут закрыть пограничные переходы для прекращения транспортировки грузов в Беларусь. Новые санкции уже утверждены и на уровне Евросоюза.

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