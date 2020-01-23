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Rolls-Royce и Volvo. На какие машины пересаживаются с евроблях украинцы

В 2019 году украинцы приобрели на 12% больше автомобилей чем годом ранее. Такую тенденцию в ассоциации автомобильных импортеров называют следствием укрепления курса гривны, которое началось во втором полугодии 2019 года и сдерживающую политику правительства относительно машин на еврономерах.

Хотя так называемых евроблях украинцы в прошлом году купили также больше. Всего по итогам 2019 года на украинские номера перешли более 408 тыс. легковых автомобилей, что уже были в эксплуатации. А это в три с половиной раза больше, чем в 2018 году. Стоит ли ожидать еще более массовые продажи в 2020 году и не приведут ли такие показатели к массовым транспортным коллапсам в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, американская Honda Motor Co. отзывает 875 966 автомобилей Acura и Honda, чтобы заменить переднюю подушку безопасности со стороны водителя.

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