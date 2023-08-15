Российские атаки на энергетическую инфраструктуру: выдержит ли Украина еще одну зиму

Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.

Объем выполненных объектами тепловой генерации аварийно-восстановительных работ составляет лишь 1,6% от объема нанесенных российскими ударами повреждений, у Укрэнерго этот показатель — всего 7%. Это заявление от главы национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере коммунальных услуг, во время профильного заседания парламента подняло шум. Затем комиссия информацию уточнила: сообщение, дескать, искривили медиа, эти цифры промежуточные. Просто большинство актов выполненных работ НКРЭКУ еще не получило.

— Поврежденные объекты и сети находятся в ремонте. Но завершения и акты выполненных работ ожидаются в конце сентября-начале октября. Строительные работы завершаются, когда есть акт выполненных работ. Но это значит, что это именно уровень готовности объектов, – заявила Ольга Бабий, член НКРЭКУ.

Цифры уже на заседании правительства назвал премьер. Говорит, что не идеально, но и не плохо.

— Отремонтировано 70% теплоэлектроцентралей, еще 30% сейчас в ремонте. Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности. А это мощность почти на 1,8 ГВт, – отчитался Денис Шмигаль.

Отдельно о возобновлении сетей отчитывается Укрэнерго. Там тоже уверяют, что все по плану. Но реалистичному плану.

— Из того, что мы запланировали, для готовности выполнено 70-80%. И мы выполним 100% плана. Это не будет означать полное восстановление сетей, как до вторжения. Это будет означать, что это позволит проходить зиму без узких мест по подстанциям, – отметил председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Главная задача – пережить зиму. Чтобы отстроить все потерянное, нужно минимум $8 млрд, – подсчитали в Киевской школе экономики. На восстановление объектов в этом году правительство выделило 10 миллиардов гривен. Плюс еще $897 млн выделили США. 166 млн евро – европейский фонд энергетической поддержки. Частные компании тратят и свои средства, – говорят в ДТЭК. Правда, там тоже попросили помощи у государства.

Одним из предохранителей от блекаутов, который помог пережить темные времена в прошлом году, был импорт электроэнергии. Эти возможности также в этом году будут расширяться. Тем не менее, правительство советует украинцам быть готовыми к не простой зиме. Но мы должны выстоять.

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