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Российские бомбардировщики нанесли удар по сирийской школе: десять погибших

По меньшей мере десять гражданских погибли в Сирии после бомбардировки российских самолетов. Шестеро из них – дети.

Россияне нанесли авиаудар накануне в контролируемой повстанцами провинции Идлиб. Попали по школе, которая была временным пристанищем внутренним переселенцам.

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Тем временем войска диктатора Башара Асада при поддержке россиян ведут новое массированное наступление, чтобы захватить провинцию, которая стала последним оплотом вооруженной оппозиции.

Напомним, ранее российские самолеты в Сирии разбомбили роддом.

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