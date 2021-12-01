Российские боты в соцсетях: принцип работы и как распознать

Кроме накопления оружия на наших границах Россия умело и продуктивно ведет внутри Украины гибридную войну, причем интернет-агитаторы научились так изящно маскироваться, что связать их с Кремлем становится все труднее.

Они выбирают социально болезненные темы — тарифы, вакцинацию, язык, дорогие продукты и филигранно сеют раздор, печаль и смуту среди украинцев.

В этом году СБУ разоблачило 15 сетей интернет-агитаторов и еще около 20 ботоферм мощностью 150 тыс. аккаунтов. Как все это работает, кто такие тролли и как с ними бороться – читайте в материале.

Аккаунты так называемых ботов или троллей обычно без фотографий и данных о семье и работе.

— Когда появляется призыв к действию, нужно насторожиться. Все эти призывы: срочно, немедленно, шок, сенсация — уже это первый признак, что к этому нужно относиться осторожно, — рассказывает Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ботов (т.е. программы, выдающие себя за людей), или троллей – то есть тех, кто управляет ботами, используют как в мирных, так и в гибридных целях.

Именно роботы наращивают просмотры политикам и звездам, пишут рекламные отзывы о товарах. Но с 2013 у нас функционируют боты, финансируемые Россией. Вот такие сообщения поступали нашим военным в начале войны:

— Убирайтесь вон, Украина обречена. Бойцы 93-й бригады. Переходите на сторону ДНР, выберите жизнь и будущее.

В настоящее время Кремль работает преимущественно через соцсети. На прошлой неделе, например, в Херсонской области киберспециалисты СБУ нашли ботоферму, насчитывавшую более 20 тыс. аккаунтов.

Анонимы врали о ситуации в Украине и “минировали” объекты инфраструктуры. Руководили фермой местные жители, а финансировали их работу из России.

— Ботоферма – это обычный компьютер, на который установлено специализированное программное обеспечение. Также необходимо иметь несколько десятков смартфонов и сим-карт, которые постоянно будут в онлайне. Как правило, работник фермы курирует от сотни таких фейковых аккаунтов. Он получает текст с четко очерченным информационным месседжем, — рассказывает представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Раньше тролли прославляли Россию и поливали грязью Майдан и бандеровцев. Сейчас такие сообщения не срабатывают, поэтому Кремль использует языковые темы, экономические и болезненные — коронавирус. И привлекает, как правило, уже не россиян, а часто тех, кто здесь не прочь заработать деньги.

Пророссийских ботов называют самым низким и примитивным уровнем гибридной войны. Фактически, это даже не люди, а оборудование, умножающее крайне странные комментарии. Например, под нашим сюжетом об антивакцинаторах появился пользователь, который пишет: “Смеех, смех, грех, грех, грех”. Возможно, у него заклинило клавиатуру, но если открыть страницу, то там абсолютная пустота.

Суммы, которые могут получить тролли, никто не называет. На российских интернет-ресурсах мы нашли объявления, которые могут свидетельствовать о том, что набирают троллей. Специалисты говорят — обучение занимает не больше недели. А вот пениться с такими товарищами не советуют. Их нужно сразу блокировать, ведь за ботами часто стоит ФСБ

— Блокировать это не страшно, блокировать — это приятно, это такая обязанность человека, который хочет вычистить пространство. Вообще ФСБ в России играет руководящую роль во многих организациях. То есть это такая интеграция криминальных элементов и Службы безопасности, которая начинается с НКВД 2017 года, — говорит Эллина Шнурко-Табакова, глава Совета информационной безопасности и киберзащиты.

Цель ботов – расшатать ситуацию в Украине. Наказание за такую ​​деятельность в Украине достаточно суровое — от двух до 10 лет за решеткой, но почему-то наемников это не очень пугает.

Эксперты говорят, хотя СБУ довольно часто накрывает ботофермы, но работа государства несистемная. Ведь людей нужно серьезно учить информационной гигиене, а этим занимаются только общественные организации.

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