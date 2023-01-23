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Российские ДРГ возле Херсона: Ерин объяснил, пытается ли враг форсировать Днепр

Юля Захарченко редактор ленты

Российские войска периодически пытаются передвигаться на Херсонском направлении, чтобы в дальнейшем высадить диверсионно-разведывательные группы.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин рассказал о ситуации на Херсонщине, а также очертил ближайшие планы оккупантов.

— Предотвратить удалось благодаря своевременному выявлению нашими наблюдателями, и поражению новыми средствами. Сейчас действуют вражеские ДРГ. Они время от времени наблюдаются на этом направлении, потому что под прикрытием именно островов в дельте Днепра они пытаются осуществлять определенные передвижения.

Иногда даже попытки выставления каких-то наблюдательных постов, создание небольших баз для возможной дальнейшей высадки. Вместе с тем все эти моменты находятся у нас под контролем. Враг периодически уничтожается или вынужден отступить.

Ерин отметил, что пока преждевременно говорить о формировании реки Днепр российскими войсками. Однако армия РФ пытается осуществлять разведку, чтобы скорректировать огонь.

— Сейчас у них не создано каких-то более или менее значительных группировок на Херсонском направлении, поэтому говорить о форсировании Днепра — это преждевременно. В то же время они осуществляют определенные разведмеры для того, чтобы корректировать свои обстрелы или иным образом наносить ущерб и гражданскому населению, и критической инфраструктуре.

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