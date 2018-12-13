Ежедневно выезжает на передовую и проверяет бойцов: как работает командующий объединенных сил Сергей Наев
Командующий объединенных сил Сергей Наев ежедневно выезжает на передовую. Бывает на опорных пунктах на всей линии фронта. Всегда в курсе дел, что происходит на том или ином участке линии соприкосновения. И за ней. Говорит, количество тех, кто разочаровался в фейковых республиках, неуклонно растет.
О приезде подчиненных не предупреждает. Сегодня он – на позициях объединенных сил у Авдеевки. Командир подразделения отчитывается о ситуации. Российские оккупанты наращивают численность бандформирований, подтянули танки и артиллерию. На опорных пунктах усиленное наблюдение.
Читайте: Начали испытывать: Наев раскрыл новую тактику боевиков против Украины
О возможных провокациях врага – все доведено. В связи с военным положением повышенная боевая готовность.
Последние заявления террористических руководителей фейковых республик о том, что украинские военные 14 декабря пойдут в наступление, командующий объединенных сил называет провокацией.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Наев спрогнозировал конец войны на Донбассе.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!