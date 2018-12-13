Ежедневно выезжает на передовую и проверяет бойцов: как работает командующий объединенных сил Сергей Наев

Командующий объединенных сил Сергей Наев ежедневно выезжает на передовую. Бывает на опорных пунктах на всей линии фронта. Всегда в курсе дел, что происходит на том или ином участке линии соприкосновения. И за ней. Говорит, количество тех, кто разочаровался в фейковых республиках, неуклонно растет.

О приезде подчиненных не предупреждает. Сегодня он – на позициях объединенных сил у Авдеевки. Командир подразделения отчитывается о ситуации. Российские оккупанты наращивают численность бандформирований, подтянули танки и артиллерию. На опорных пунктах усиленное наблюдение.

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О возможных провокациях врага – все доведено. В связи с военным положением повышенная боевая готовность.

Последние заявления террористических руководителей фейковых республик о том, что украинские военные 14 декабря пойдут в наступление, командующий объединенных сил называет провокацией.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Наев спрогнозировал конец войны на Донбассе.

Опубликовано Декабрь, 13 в 20:01



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