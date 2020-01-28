Российские звезды едут в Украину с концертами – почему им до сих пор не запретили въезд

Война на востоке отразила во многих Украинских охоту к концертам российских звезд, особенно сторонников анекесии Крыма и агрессии на Донбассе.

Однако, несмотря на ежедневные потери на фронте – концертные залы с российскими исполнителями в Украине заполняются, спрос остается, поэтому гастролеры не отказываются подзаработать.

Весной с концертами в Украине собрались певец Александр Серов, Валерий Сюткин, комики Данилец и Моисеенко. Не останавливают организаторов их визиты в оккупированный Крым, тем более – СБУ и Минкульт молчат. Несколько концертов отменили только благодаря огласке в прессе.

Почему они сюда едут и почему мы до сих пор ходим на концерты россиян знает Наталья Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему артисты, поддерживающие Кремль, едут в Украину.

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