Российский бизнес в Украине делает страну уязвимой – Бен Ходжес

Российский бизнес в Украине делает нашу страну уязвимой. Такое мнение высказал бывший командующий американских войск в Европе, а ныне – эксперт Центра анализа европейской политики Бен Ходжес.

Он уточнил – Украина имеет 9 основных компаний, управляющих портовыми терминалами, и 6 из них – российские. А поскольку Россия ведет войну против Украины, то это потенциально может привести к проблемам.

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Ходжес отметил – если бы он был украинским солдатом и противостоял на Донбассе российским воинам и боевикам, которых тренирует и каким поставляет оружие Россия, ему было бы трудно объяснить, почему в тылу работает российский бизнес.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Ходжес оценил вероятность вторжения в центральную Украину.

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