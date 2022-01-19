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Факты / Видео / Украина / Общество

Россия готовит провокацию на Крещение — Центр стратегических коммуникаций

Петро Дем'янчук

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе оккупированного Донецка.

Цель провокации – обвинить украинских военных в нападении, а это может создать повод для эскалации ситуации.

— Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев менее чем в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов) — сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Кроме того, пророссийские силы могут взорвать саму шахту вооружением, запрещенным Минскими договоренностями. И это также может стать поводом для начала ведения активных боевых действий.

ЦСК

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия может устроить подрыв домов как провокацию, чтобы скрыть вторжение в Украину.

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