Россия, Китай или США: кто выиграет первенство в разработке вакцины от Covid-19

Ограничения нельзя ослаблять пока не появится вакцина от коронавируса. Поэтому сейчас между государствами идет настоящая гонка за вакциной. Но в некоторых случаях, речь идет не о здоровье людей, а о первенстве или политической выгоде. В мире разрабатывают более 200 различных вакцин, и только 9 из них на третьей стадии испытаний.

За мировое лидерство больше всего соревнуются Россия, Китай и США. К тому же, Трамп пытается использовать это в интересах своей предвыборной кампании, заявляя, что препарат выпустят до выборов в ноябре.

Москва еще быстрее. Первые тестовые партии вакцины Спутник-5 отправили в регионы еще в конце сентября. Но в мире к российскому препарата относятся скептически.

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Две китайские компании тоже в шаге от финала. Государственный разработчик Sinopharm имунизировал медиков, госработников и чиновников по программе экстренной вакцинации.

Другая компания Sinovac Biotech заявляет, что успешно сделала прививку 90% сотрудников. Вакцину в Китае ожидают до конца года.

Одним из лидеров в разработке является шведско-британская компания AstraZeneca, что работает над вакциной вместе с Оксфордским университетом. Ее поддерживают правительства многих стран мира.

Однако ученые предостерегают, не воспринимать препарат, как мгновенную панацею от коронавируса. Ведь нужно минимум год, чтобы система вакцинации начала работать.

Коронавирус в мире

По состоянию на 10 октября в мире подтвердили более 37,1 млн случаев коронавируса. За время пандемии болезнь унесла жизни более 1 млн человек. Выздороветь удалось более 27,9 млн жителям планеты.