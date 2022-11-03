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Россия может стать еще более зависимой от иранского оружия: какими будут последствия

Оксана Лотоцкая журналист программы Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Россия все больше зависит от поставок оружия из Ирана, и это означает, что Москва уподобляется Тегерану и становится международным изгнанником, говорят в Пентагоне. У Соединенных Штатов пока нет доказательств передачи ракет земля-земля. Вашингтон обещает препятствовать торговле оружием между Ираном и Россией, а также поддерживать Украину в построении более совершенной системы противовоздушной обороны.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать Россию в убийстве украинцев. Сейчас — снабжением дронами.

Россия может стать еще более зависимой от иранского оружия, считают эксперты американского Института изучения войны. По их оценкам, Иран планирует продолжать вооружать Кремль. Поэтому оккупанты продолжат атаки на украинскую критическую инфраструктуру, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте.

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