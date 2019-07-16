Россия не имеет права указывать, на каком языке нам говорить – Ельченко ответил РФ в ООН

Россия в Совете безопасности ООН инициировала заседание, чтобы обсудить отечественный языковой закон. Украинские дипломаты объясняют миру: что именно Москва в Крыму и на Донбассе нарушает права, в том числе, языковые – украинский и крымских татар.

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Позиция Украины в ООН очень четкая – рассмотрение этого вопроса на Совбезе ООН не уместно. Россия, которая закрывает украинские школы не имеет права диктовать правила и к тому же созывает заседание по политическим мотивам за несколько дней до выборов. Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко говорит, что это не случайно.

Страна, которая веками подавляла украинский язык и силой заменяла ее на русский во всех сферах общественной жизни не имеет права указывать, на каком языке мы должны говорить и писать, – заявил Ельченко.

Москва в свою очередь заявляет, что языковой закон – это принудительная украинизация. И что поднимая этот вопрос на Совбезе ООН они хотят защитить русскоязычных украинский. Представители Великобритании, Германии, США напомнили России о том, что это российская агрессия в Украине уже привела к гибели 13 тысяч человек.

В украинском представительстве говорят о том, что никаких практических результатов это заседание не принесет, что это была просто трибуна для России, чтобы осуществить свою политику. При завершении своей речи представитель от Украины Владимир Ельченко напомнил России, что это заседание Совбеза, а не политическое шоу.

Напомним, Факты ICTV писали, что собой представляет принятый Закон о языке.

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