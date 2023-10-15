Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
— Взорвались на мини в лесу: что произошло на Черниговщине
— Оккупанты покрыли огнем Золотую Балку на Херсонщине: какие последствия
— Украина арендует ПВО для усиления защиты в зимний период
— Восстановление Бучи: осталась ли комиссия удовлетворенной темпами восстановления
— В русском Курске этой ночью слышали взрывы
— СБУ ударила по электрической подстанции Красная Яруга: что известно
— С иконой Феодора Ушакова обошли на яхте Севастопольскую бухту: спасет ли это от ВСУ
— Звезды в бомбоубежище вместе со школьниками: как проходит кампания психологической поддержки детей во время воздушных тревог
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 16:00 (15.10.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.