Россия перебросила в Донецк снайперов для “особых” заданий

Пятерка это 5,45, семерка – это 7,62. Калибры пуль, которыми еще на прошлой неделе орудовали боевики на Авдеевский промзоне. Штаб ООС сообщает о группах российских снайперов, которых завезли в оккупированный Донецк для обстрелов и уничтожение камер ОБСЕ.

Манекен Степан также демонстрирует и последствия снайперского огня. Есть шанс, что на этой неделе пластиковый Степан будет жить. Штаб зафиксировал первые сутки тишины, хотя с опозданием.

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Первые 24 часа без всякого обстрела. Режим бессрочного прекращения огня все же наступил, правда, только на вторые сутки после его объявления. От ситуации, когда не стреляют, могут выиграть местные жители Донбасса, но могут проиграть армейцы на передовой.

Воспользоваться – это подтянуть на передовую новые силы, завезти боекомплекта, построить новые позиции для атаки и все предпосылки для боевиков есть. Пользуясь затишьем, противник даже днем ​​пытается выйти в серую зону и отправить в атаку разведку беспилотники.

Режим прекращения огня для армейцев ничего нового принес. Сейчас действует 20-я договоренность, перед этим действовала 19-я, и огонь уже несколько лет военнослужащие открывают только в ответ.

Как и все предыдущие договоренности, режим тишины боевики срывали в первые сутки. 21 июля с боевой машины пехоты на хуторе Свободный, 23-го – из гранатометов по защитникам Луганского. Окрестности Авдеевки также не стали исключением.

Следить, ожидать, на провокации не вестись. С уменьшением количества обстрелов украинским защитникам труднее определять характер врага, находить новые огневые точки. И ради возможного мира армейцы обещают не подвести.

Напомним, после голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду президент сказал, что по факту гибели украинских военнослужащих в зоне ООС начато срочное расследование.

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