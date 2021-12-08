Россия планирует захватить две трети Украины – иностранные СМИ

Россия рассматривает план захвата двух третей Украины. Для масштабного вторжения могут привлечь 175 000 солдат.

Такие и схожие статьи с подробными картами нападения россиян опубликовал не только немецкий таблоид Bild, но и влиятельный американский The Washington Post.

Журналисты изданий, ссылаясь на собственные источники в разведке, спецслужбах и НАТО опубликовали возможные сценарии широкомасштабного нападения Москвы и данные со спутников, и вероятное количество привлеченных военных.

Временная оккупация Крыма и война на Донбассе длится уже восьмой год, и почти столько же времени вокруг наших юго-восточных границ сосредоточены крупные группировки русских войск.

Их численность изменяется в зависимости от времени года, военных учений и геополитической ситуации. Но в этом году Россия уже второй раз так масштабно стянула войска и технику вокруг наших границ.

Это бряцание оружием имеет стратегическую цель. Путин во что бы то ни стало хочет оставить Украину под своим влиянием и, угрожая широкомасштабной войной, шантажирует не вступать в НАТО.

– Теперь он поднимает ставки и начал говорить о красных линиях, но в ответ на этот раз американцы и часть Европы тоже начали поднимать ставки. Мы играем не на понижение ставок, а с двух сторон мы видим повышение ставок, – сказал бывший глава МИД Павел Климкин.

Министр обороны Алексей Резников предупреждает – в случае худшего сценария армия российского агрессора терпит колоссальные потери, потому что Украина готова дать отпор агрессору. Хотя Киев изо всех сил старается не допустить полномасштабную войну и ведет активный диалог с западными партнерами.

– Эскалация является вероятным сценарием, но не является обязательным. И наша задача – избежать его. Чем лучше мы сработаем сами и вместе с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации, – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Военные эксперты и аналитики успокаивают: данные исследований свидетельствуют, что Россия полномасштабного нападения пока не планирует. Для таких операций, по меньшей мере, необходимо в разы больше военных, техники и оборудования.

– Не разворачивается система полевых госпиталей, полевых складов… На сегодняшний день контролируемая ситуация. Мы наблюдаем, перемещения все плановые. И мы не видим формирования ударной группировки для вторжения в Украину. Вот это главное, – сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Также украинцам не стоит забывать, что война длится уже восьмой год, и очень многое зависит именно от нас и нашего желания защищать свое государство. А шантаж Кремля и очередные угрозы должны только ускорить наше вступление в НАТО.

– Мы должны двигаться только в направлении НАТО. И единственное, что нас может сегодня и со временем спасти от происходящего – это, по большому счету, членство в этой серьезной политико-безопасной структуре, – считает военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

А пока этого не произошло, Украина обязана усиливать собственную армию, укреплять экономику и развивать демократию. А украинцам следует не вестись на кремлевскую пропаганду и не паниковать.

– Я призываю вас, keep calm – будьте спокойны, взвешены. Мы готовы дать отпор. Но если мы будем паниковать – мы проиграем уже морально. А мы с вами победоносная нация, и у нас есть победные вооруженные силы. Не нужно быть в состоянии эйфории, но и не в состоянии паники. В случае необходимости Украина даст отпор, – подчеркнул Резников.

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