Россия угрожает перекрыть транзит газа: успеет ли Украина подготовиться к зиме

Украина активно запасается газом на зиму. Ведь в этом году может повториться топливная война с Газпромом. Россияне готовятся перекрыть транзит украинской трубой. Следовательно, давление в системе упадет. А это поставит под угрозу отопительный сезон.

Все – чтобы заставить Киев подписать новый газовый контракт на собственных условиях. Но украинские газовики настроены дать бой Газпрому, как и 10 лет назад. Тогда давление в трубе выровняли благодаря развороту ГТС на реверс и мощным отечественным подземным хранилищам. Они содержат почти 30 млрд кубометров. Но, чтобы пережить блокаду, достаточно и 20 млрд.

К счастью, отечественные подземные хранилища могут вместить достаточно топлива, чтобы пережить этот критический момент. Но его сначала туда надо закачать. Именно над этим сейчас и работают наши газовики.

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Если не сбавлять темпы, то к началу холодов в хранилищах будет нужный объем. На руку Украине и низкая цена на голубое топливо. Сейчас в Европе она упала ниже $200 за тысячу кубов. Но для выполнения плана закачки Нафтогазу сейчас не хватает более миллиарда долларов. Все из-за хронических долгов газсбытов и производителей тепла, а также требование правительства именно в июне уплатить дивиденды.

В такой ситуации спасти ситуацию может только отсрочка от Кабмина или кредит. Но для займа газовики также должны получить согласие правительства чтобы тот дал государственную гарантию для Нафтогаза.

Решение по этому поводу газовики ожидают в ближайшее время. Ведь если недостаток средств не решить в считанные недели – закупить газ в достаточных объемах будет уже невозможно. И шансы переиграть Газпром станут минимальными.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Нафтогазе назвали условие старта переговоров с Газпромом.

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