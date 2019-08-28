Россия поставила Турции новую партию С-400
Россия направила в Турцию вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400.
Накануне в Анкару привезли часть комплектующих. Полная передача продлится до конца сентября.
Первую партию россияне прислали в прошлом месяце.
Закупка Турцией российских систем вызвала недовольство Соединенных Штатов. Вашингтон пригрозил санкциями и отменил соглашение о поставках туркам истребителей 5 поколения F-35.
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К слову, Россия может отказаться от продления договора с США о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году.
2019-08-28
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