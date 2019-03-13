Россия продолжает поставлять оружие и припасы боевикам

На Донецком направлении украинские военные объявленного 8 марта перемирия не почувствовали. Оно закончилось в тот же день.

У противника – широкий арсенал вооружения. Россия щедро подвозит и оружие, и патроны. Поэтому оккупационные войска боеприпасов не жалеют. Бьют с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Иногда палят из минометов. А еще армейцы отмечают активизацию снайперов.

Как сообщает украинская разведка, заехали выпускники российских военных вузов. Кремль, как всегда, устраивает практические занятия на территории других государств.

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На каждый прицельный обстрел украинские защитники отвечают адекватно. Сидеть и терпеть шквальный огонь врага они не собираются.

Календарная весна уже наступила. Настоящее потепление начнется позже. И когда деревья покроются листвой, начнутся, и попытки диверсантов подобраться к нашим укреплениям.

Однако украинские армейцы готовы к возможному прорыву и к возможной эскалации. За годы российской агрессии хорошо научились воевать.

Наши защитники говорят: и обороняться умеют, и наступать смогут. Нужен только приказ.

К слову, перемирие 8-го марта длилось меньше суток – боевики выпустили 82-мм мины.

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