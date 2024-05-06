Вячеслав Цымбалюк, Журналист и ведущий программы Факты. Спорт
Россия проведет ядерные учения! Реакция Пентагона шокирует Новости Факты ICTV за 06.05.2024
— Пентагон отреагировал на будущие ядерные учения РФ
— В Сумах энергетики вернули электроэнергию после мощной атаки РФ
— ударный морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер российских захватчиков “Мангуст”
— работа минометчиков 93 бригады, которые держат оборону в окрестностях Клищиевки под Бахмутом
— Украина отмечает День пехоты Россияне обстреляли Харьков на Пасху: какие последствия атаки
— Как прошел тренинг николаевских волонтеров отряда быстрого реагирования Красного Креста
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 23.30 (06.05.2024)
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украина Все переросло в бойню, а дальше был выстрел в лицо: участник Майдана о кровавых днях февраля