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Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за закона о языке

Именно закон о языке – сегодня будет в центре внимания Совета Безопасности организации объединенных наций. Заседание созывает Россия. Оно – в 17 часов по Киеву. Это уже не первая попытка Кремля, поставить украинский закон на мировое обсуждение.

В мае России не удалось провести подобное совещание. Потому что закон об украинском языке – никоим образом не угрожает мировой безопасности.

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Но Москва снова в Совбезе инициировала собрания. В то же время украинская делегация в очередной раз подчеркивает – языковой закон это сугубо внутренний вопрос Украины.

Но сегодняшнее заседание – мы используем в свою пользу. Украинская делегация поднимет вопрос об освобождении украинских моряков и политзаключенных, войну на Донбассе, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

К слову, посла Украины в РФ пока не будут назначать – Пристайко.

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