Россия отправила в Беларусь бомбардировщики: они будут патрулировать западную границу

Российская Федерация отправила в воздушное пространство Беларуси свои дальние стратегические бомбардировщики. Речь идет о самолетах ТУ-22М3.

В среду, 10 ноября, два таких бомбардировщика совершили полет над Беларусью.

В дальнейшем они будут совершать регулярные полеты в белорусском воздушном пространстве. Как проинформировали в Минобороны Беларуси, российские бомбардировщики вместе с белорусскими воздушными силами будут патрулировать западную границу республики.

Уже отработано практическое взаимодействие в воздухе белорусских истребителей и Ту-22М3. Стратегические бомбардировщики будут базироваться на территории РФ.

Как известно, Минск устроил на границе с Евросоюзом миграционный кризис. Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует искателей убежища с Ближнего Востока как элемент гибридной атаки на ЕС.

Под давлением белорусских силовиков мигранты штурмуют границу, провоцируя применение силы польскими пограничниками. В СМИ Польши звучит обеспокоенность, что сегодня попытки мигрантов незаконно пересечь границу могут участиться, ведь страна празднует день независимости.

Тем временем в Евросоюзе и США обещают ввести новые санкции против Лукашенко.

– Это вызов всему Евросоюзу. Попытка авторитарного режима дестабилизировать своих соседей. Она не удастся. Мы защитим наши демократии. Также мы координируем работу со странами происхождения мигрантов, чтобы они не попадали в ловушку, подчеркнула глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью обострился 8 ноября. Тогда несколько сотен мигрантов в сопровождении белорусских силовиков отправились на польскую границу и пытались штурмовать ее.

В связи с этим Польша объявила о боевой готовности на границе.

Евросоюз уже в ближайшее время может ввести новый пакет санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на польской границе.

Справка. ТУ-22М3 – это российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО – Backfire). Этот самолет предназначен для поражения морских и наземных целей посредством управляемых ракет и авиационных бомб. Первый полет Ту-22М3 состоялся в июне 1977 года, а с 1978 этот бомбардировщик запустили в серийное производство.

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