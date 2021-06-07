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Россия закрыла от мира свое небо — Путин подписал документ

Россия закрыла от мира свое небо — окончательно вышла из международного договора. Документ о выходе из Договора об открытом небе сегодня подписал российский президент Владимир Путин.

Теперь Кремль может скрывать свои военные маневры. Договоренности об открытом небе были согласованы еще в 1992 году. Тогда государства ОБСЕ осуществляли полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц. Конечно, по предварительно согласованным маршрутам.

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Москва при этом постоянно нарушала условия договора. В частности, запрещала полеты над некоторыми областями. Сама же использовала полеты для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.

Выход РФ из Соглашения об открытом небе

Депутаты государственной Думы 19 мая проголосовали за выход РФ из Соглашения об открытом небе.

Свое решение РФ обосновала тем, что США вышли из Соглашения в ноябре 2020 года.

В Вашингтоне заявили ранее, что выходят из Соглашения из-за постоянного несоблюдения Россией своих обязательств.

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