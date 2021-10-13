Россия сорвала работу гуманитарной рабочей группы в ТКГ
Россия вновь сорвала работу гуманитарной рабочей группы в Трехсторонней контактной группе с помощью привлечения к заседанию осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой.
Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в соцсети.
По его убеждению, представители России сделали это намеренно, чтобы отвлечь внимание общества от блокировки оккупантами работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда.
Еще одной целью таких действий является попытка скрыть гуманитарный кризис, связанный со вспышкой смертности от коронавируса на неподкотрольных украинскому правительству территориях.
Подчеркивает Сергей Гармаш и то, что стороны в ТКГ по политическим вопросам уже почти год не могут добиться письменных предложений от России относительно плана действий минских договоренностей.
Позиция Москвы ограничивается поддержанием “в целом” предложенных в ОРДЛО подходов к минским соглашениям. Однако перечислить их письменно в РФ не хотят.
По убеждению Сергея Гармаша, Россия медлит с ответом, потому что на всех заседаниях говорит лишь об одном комплексе мер, тогда как Украина к минским соглашениям причисляет три минские документа и решение нормандской четверки.
Такое поведение, отмечает представитель Украины в ТКГ, обусловлено тем, что в главном минском документе – протоколе от сентября 2014 года – речь идет о двустороннем прекращении огня между Украиной и Россией, а упоминаний об ОРДЛО нет.
Фото: Сергей Гармаш