Россия сорвала работу гуманитарной рабочей группы в ТКГ

Россия вновь сорвала работу гуманитарной рабочей группы в Трехсторонней контактной группе с помощью привлечения к заседанию осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в соцсети.

По его убеждению, представители России сделали это намеренно, чтобы отвлечь внимание общества от блокировки оккупантами работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда.

Еще одной целью таких действий является попытка скрыть гуманитарный кризис, связанный со вспышкой смертности от коронавируса на неподкотрольных украинскому правительству территориях.

Подчеркивает Сергей Гармаш и то, что стороны в ТКГ по политическим вопросам уже почти год не могут добиться письменных предложений от России относительно плана действий минских договоренностей.

Позиция Москвы ограничивается поддержанием “в целом” предложенных в ОРДЛО подходов к минским соглашениям. Однако перечислить их письменно в РФ не хотят.

По убеждению Сергея Гармаша, Россия медлит с ответом, потому что на всех заседаниях говорит лишь об одном комплексе мер, тогда как Украина к минским соглашениям причисляет три минские документа и решение нормандской четверки.

Такое поведение, отмечает представитель Украины в ТКГ, обусловлено тем, что в главном минском документе – протоколе от сентября 2014 года – речь идет о двустороннем прекращении огня между Украиной и Россией, а упоминаний об ОРДЛО нет.

Фото: Сергей Гармаш

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