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Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Россияне атакуют новыми БпЛА | В Украине провели историческую операцию! Новости Факты ICTV за 25.10.2023

– Атака на Хмельницкую область 25.10.2023;

— Русские атакуют новыми БпЛА;

— За сутки войска РФ нанесли 12 ударов по Донбассу – полиция;

— Репортаж из Авдеевки;

— Историческая операция: впервые в Украине пересадили сердце и легкие;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:30 (25.10.2023).

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