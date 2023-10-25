Россияне атакуют новыми БпЛА | В Украине провели историческую операцию! Новости Факты ICTV за 25.10.2023

– Атака на Хмельницкую область 25.10.2023;

— Русские атакуют новыми БпЛА;

— За сутки войска РФ нанесли 12 ударов по Донбассу – полиция;

— Репортаж из Авдеевки;

— Историческая операция: впервые в Украине пересадили сердце и легкие;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:30 (25.10.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.