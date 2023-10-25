Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Россияне атакуют новыми БпЛА | В Украине провели историческую операцию! Новости Факты ICTV за 25.10.2023
– Атака на Хмельницкую область 25.10.2023;
— Русские атакуют новыми БпЛА;
— За сутки войска РФ нанесли 12 ударов по Донбассу – полиция;
— Репортаж из Авдеевки;
— Историческая операция: впервые в Украине пересадили сердце и легкие;
— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:30 (25.10.2023).
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