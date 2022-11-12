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Россияне будут бежать в Крым и дальше: военный ВСУ рассказал, замедлит ли контрнаступление река Днепр

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Россияне реально готовились к уличным боям, что было видно из Херсона, с укрепленных первых этажей, огневых точках.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов.

По его словам, россияне хотели из Херсона сделать второй Мариуполь, но обвинять уже ВСУ, что они во время освобождения города его разрушили.

– Им пришлось бежать очень быстро. Им стало неуютно, когда была прорвана первая линия обороны, наша арта (артиллерия, — Ред.) начала доставать их всюду. Им негде было прятаться. Во-вторых, они очень боялись, что мы отрежем их от ухода на правый берег, и тогда вообще никто не уйдет.

По словам Сазонова, россияне оставили достаточно собственной техники. Они несколько недель пытались ее вывозить, но, как отметил военный, “где-то не успели, а где-то не дала сделать этого украинская артиллерия”.

— Мы не дадим им прийти в себя на левом берегу. Давно ситуация не рассматривается с позиции: чего мы ждем от них? Теперь ситуация – чего они ждут от нас. Тактическая инициатива в руках ВСУ еще с момента, когда они ждали удара по Херсонщине, а мы пошли по Харьковской области. Теперь мы диктуем инициативу, а они только отвечают на удары.

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По словам Сазонова, уход россиян на левый берег является препятствием для военных и техники, но не для Himars, ракет, самолетов.

— Если они думают, что им будет спокойно на левом берегу и нас остановит Днепр – это ошибка, потому что в Запорожье ребята готовы выдвигаться и заходить к ним в тыл на левом берегу. Будет неуютно, их будут давить с обеих сторон. Думаю, будут бежать они в Крым и дальше.

9 ноября военное руководство РФ объявило об отводе своих войск с правобережья Херсонщины на левый берег Днепра.

11 ноября в Херсон вошли военные Сил обороны Украины. Разведка Минобороны после обеда подтвердила факт освобождения города и пребывания в нем ВСУ.

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