Россияне могли сами взорвать дом в Белгороде | Новости Факты ICTV за 12.05.2024

— В Харьковской области продолжается эвакуация гражданского населения

— строительство Генштаба за 11 мая

— Враг круглосуточно атакует на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

— руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО о взрыве в Белгороде

— После войны с Россией Украина может стать сильнее – Нуланд

— Евросоюз усилит помощь для Украины и в ближайшие недели пришлет больше техники – Макрон

— Скандал с буллингом шестиклассника в Ивано-Франковске

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 16.00 (12.05.2024)

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.