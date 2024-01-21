Россияне пытаются прорвать оборону под Бахмутом | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
— Россияне не прекращают обстрелы Донецкой области.
— На Бахмутском направлении враг пытается прорывать оборону.
— В Севастополе прогремели взрывы 21.01.2024.
— ССО уничтожили вражескую РЛС Фара.
— В результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 погиб командир российского самолета.
— Как украинские воины ликвидируют вражеские ДРГ на границе Черниговщины и Сумщины.
— Страны Балтии ищут дополнительные способы финансирования обороны на фоне военной угрозы со стороны России.
— Братья из Черкасской области ремонтируют авто для фронта.
— Украинский дом стал лучшим павильоном на Всемирном экономическом форуме в Давосе — Politico.
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