Россияне под Бахмутом расстреливают вагнеровцев из минометов, чтобы не дать сдаться в плен ВСУ

Российские наемники из ЧВК Вагнера не дают своим бойцам сдаться в плен в районе Бахмута и расстреливают минометным огнем в спину.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командир отделения 24-й отдельной механизированной бригады, младший сержант Ярослав Николин, который находится в Бахмуте Донецкой области.

По его словам, в последнее время ситуация вокруг Бахмута остается примерно одинаковой: враг пытается штурмовать как большими, так и небольшими группами.

— В первую очередь, ключевые направления это север и юг Бахмута. С юга это район Клищеевки, они пытаются фактически с этой стороны обойти и взять в оперативное окружение Бахмут, но пока их попытки никаким успехом не увенчиваются и наша бригада, в частности, уверенно держат оборону, — сказал он.

Николин добавил, что противник не подбирает своих раненых и погибших бойцов, которые волна за волной идут на штурм Бахмута.

— По артиллерии, то в последнее время начались атаки (врага, — Ред.) без артиллерийской подготовки, то есть фактически пешие атаки без артиллерийской подготовки, — сказал военный.

По мнению младшего сержанта, уменьшение артиллерийских обстрелов связано с нехваткой боезапасов в России.

По словам Николина, силы врага, которыми на этом направлении являются в большей степени наемники из ЧВК Вагнера, почти не сдаются в плен, поскольку запуганы теми последствиями, которые могут быть с ними после возвращения, как это было с россиянином Евгением Нужиным.

Военный рассказал, что вагнеровцев расстреливают их товарищи, не пренебрегая и минометным обстрелом в спину.

Младший сержант рассказал, что в регионе Бахмутском направлении увеличивается температура, что негативно влияет на ведение боевых действий.

— Сейчас будет каша под ногами, болото, а это и труднее эвакуацию осуществлять, труднее делать подвоз боеприпасов и продуктов, — объясняет он.

Ярослав Николин добавил, что по обеспечению у сил ВСУ на этом направлении есть небольшая нехватка боеприпасов.

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Фото: Андрій Єрмак

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