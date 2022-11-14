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Факты / Видео / Україна

Россияне роют окопы в Мариуполе, пристают к женщинам и перебрасывают войска на новое направление – Андрющенко

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

После того, как Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов правобережья Херсонщины, часть российских захватчиков перебросили в Мариуполь.

Поэтому вражеский военный контингент в городе увеличился в разы. Об этом в эфире телемарафона ведущей Вікна-новини Яне Брензей сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, когда командование РФ анонсировало отход оккупантов от Херсона, большое количество их колонн начало двигаться в Мариуполь.

– Очень большая часть этих войск остановилась в городе. Оккупанты расселяются и занимают дома мариупольцев. Достаточно большое количество россиян прибыло в Мариупольский район. Их сейчас расселяют по линии Урзуф – Юрьевка – Ялта.

Также мы видим, что большие колонны оккупантов продолжают перебрасывать на Донецкое направление и новое, на наш взгляд, Запорожское. В частности, россияне двигаются через поселок Никольское в сторону Пологов. Раньше это направление не было столь массово задействовано в военной логистике, – объяснил советник мэра.

По словам Петра Андрющенко, россияне в Мариуполе готовятся к обороне, они укрепляют город и минируют территорию. Он отметил, что после повреждения Крымского моста и бегства из Херсона Мариуполь стал главной логистической точкой для военной инициативы РФ.

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Кроме того, в городе наблюдают массовую вербовку местных жителей на строительство укреплений, чтобы рыть окопы.

Также из-за большого количества россиян в Мариуполе ожидается ухудшение криминальной ситуации. В частности, жители города массово жалуются на то, что военные РФ пристают к женщинам.

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