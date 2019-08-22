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Факты / Видео / Украина

Россияне сбросили на Сумскую область 10 комплектов спасательных парашютов

На территорию Украины со стороны России забросили десять комплектов спасательных парашютов.

Их обнаружили пограничники в Сумской области, инспекцию проводили в рамках операции Граница-2019.

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Парашюты были разбросаны вблизи села Зноб-Трубчевская, которое почти на границе с Россией. Аналогичные пакеты наши пограничники заметили и на территории соседнего государства.

Кто и зачем забросил в Украину российские парашюты – проверяют.

Напомним, сотрудника Госпогранслужбы задержали во время сбыта амфетамина.

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