Россияне сбросили на Сумскую область 10 комплектов спасательных парашютов

На территорию Украины со стороны России забросили десять комплектов спасательных парашютов.

Их обнаружили пограничники в Сумской области, инспекцию проводили в рамках операции Граница-2019.

Читайте: Пограничники стреляли, чтобы остановить внедорожник на границе с Румынией

Парашюты были разбросаны вблизи села Зноб-Трубчевская, которое почти на границе с Россией. Аналогичные пакеты наши пограничники заметили и на территории соседнего государства.

Кто и зачем забросил в Украину российские парашюты – проверяют.

Напомним, сотрудника Госпогранслужбы задержали во время сбыта амфетамина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.