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Россияне в Праге наживаются на государственной собственности

Российское посольство в Праге наживается на чешской государственной собственности – квартирах, которые Чехия выделила дипломатам.

Чешские СМИ узнали, что эти помещения сдают в аренду. Речь идет о примерно двух сотнях апартаментов, принадлежащих чешскому государству и расположены в респектабельном районе Прага-6.

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Российским дипломатам они добрались еще до падения коммунизма в 1989 году и были выданы на неопределенный срок. В них уже годами живут люди с российскими паспортами, которые не работают в диппредставительстве. Они же и платят – без соглашений. Наличные передают напрямую посольству России.

Жители, которые выступали против такой ситуации, закончили или перед судом, или в больнице, пишут журналисты-расследователи.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что польского дипломата избили в российском самолете.

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