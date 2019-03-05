Россияне в Праге наживаются на государственной собственности
Российское посольство в Праге наживается на чешской государственной собственности – квартирах, которые Чехия выделила дипломатам.
Чешские СМИ узнали, что эти помещения сдают в аренду. Речь идет о примерно двух сотнях апартаментов, принадлежащих чешскому государству и расположены в респектабельном районе Прага-6.
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Российским дипломатам они добрались еще до падения коммунизма в 1989 году и были выданы на неопределенный срок. В них уже годами живут люди с российскими паспортами, которые не работают в диппредставительстве. Они же и платят – без соглашений. Наличные передают напрямую посольству России.
Жители, которые выступали против такой ситуации, закончили или перед судом, или в больнице, пишут журналисты-расследователи.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что польского дипломата избили в российском самолете.