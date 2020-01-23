Россияне требуют от Укроборонпрома $3 млн

Россияне требуют от завода Артем, который входит в Укроборонпром, вернуть 3 млн долларов. Договор на поставку оборонной продукции российская и украинская компании заключили еще до войны, даже заплатили аванс. А потом заработали санкции, и по закону украинские производители не могут поставлять врагу военное оборудование.

В то же время русские не сдаются, судятся в международном арбитражном суде. И есть шанс выиграть. Ведь в Украине на государственном уровне факт войны до сих пор не признан, поэтому и форс-мажора фактически нет.

Но судьи ставить точку в этом деле не спешат. Объявляют перерыв на месяц. Будут изучать материалы. Эксперты убеждены, выиграть суд будет не просто.

Поэтому пользуясь международными нормами, россияне живо взялись забросать исками украинские суды. Сейчас в такой же ситуации еще два государственных оборонных предприятия. И, к примеру, на заводе Артем уверяют: если их заставят отдать деньги, они остановят свое производств. Поэтому украинская армия останется без снарядов.

Факты ICTV ранее писали о том, что Укроборонпром распродает имущество.

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